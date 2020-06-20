Вратарь сборной Ирана: «В Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Думаю, Сердару ничего не будет»

Голкипер сборной Ирана Мохаммадрашид Мазахери высказался об имитации полового акта между форвардами и .

«Это всего лишь шутка, друзья мои. Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с «Зенитом», решили так в шутку отпраздновать.

Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», – заявил Мазахери в интервью Metaratings.

Отметим, что в Иране за мужеложство (сексуальные отношения между мужчинами) полагается смертная казнь. В случае имитации секса (без проникновения) полагается сто ударов плетью (но за отношения с немусульманином – смертная казнь).

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам