Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта. За 10 лет он получит 503 млн долларов

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» подписал новый контракт с командой, который стал самым крупным в истории спорта.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 10 лет, оно вступит в силу с сезона-2022. Договор принесет Махоумсу 503 миллиона долларов.

На данный момент рекорд принадлежит бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту – в 2019 году он подписал 12-летнее соглашение на 430 миллионов долларов.

В 2020 году Махоумс стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание MVP в матче за Супербоул.

Звезда НФЛ – мечта маркетолога. ТОП-8 рекламных кампаний с участием Патрика Махоумса