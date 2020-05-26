«Ростов» и «Локо» интересуются лучшим снайпером чемпионата Беларуси Лисаковичем (Betting Insider)

Нападающий солигорского «Шахтера» может продолжить карьеру в . Интерес к 22-летнему футболисту проявляют и .

Как сообщает источник Betting Insider, российские клубы уже контактируют с представителями игрока.

готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ» Жасура Яхшибоева – оба игрока с 9 забитыми мячами делят первое место в гонке снайперов Высшей лиги Беларуси.

Ранее сообщалось, что вариант с трансфером Лисаковича рассматривали ЦСКА и «Урал».