«Ростов» и «Локо» интересуются лучшим снайпером чемпионата Беларуси Лисаковичем (Betting Insider)

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Шахтер Солигорск Энергетик-БГУ Виталий Лисакович Жасур Яхшибоев Футбол

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в РПЛ. Интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ростов» и «Локомотив».

Как сообщает источник Betting Insider, российские клубы уже контактируют с представителями игрока.

«Шахтер» готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ» Жасура Яхшибоева – оба игрока с 9 забитыми мячами делят первое место в гонке снайперов Высшей лиги Беларуси.

Ранее сообщалось, что вариант с трансфером Лисаковича рассматривали ЦСКА и «Урал».

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