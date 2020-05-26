«Ростов» и «Локо» интересуются лучшим снайпером чемпионата Беларуси Лисаковичем (Betting Insider)

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в РПЛ. Интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ростов» и «Локомотив».
Как сообщает источник Betting Insider, российские клубы уже контактируют с представителями игрока.
«Шахтер» готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ» Жасура Яхшибоева – оба игрока с 9 забитыми мячами делят первое место в гонке снайперов Высшей лиги Беларуси.
Ранее сообщалось, что вариант с трансфером Лисаковича рассматривали ЦСКА и «Урал».