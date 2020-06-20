Тедеско может сам уйти из «Спартака» по окончании сезона из-за отставки Цорна («СЭ»)

Главный тренер может покинуть московский клуб.

Как утверждает , есть вероятность ухода немца по окончании сезона по собственному желанию.

Это связано с отставкой с поста генерального директора «Спартака». Именно Цорн пригласил Тедеско в московский клуб.

Ранее отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – из «Уфы» и бывший вице-президент . Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.

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