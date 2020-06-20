Газизов может привести в «Спартак» Евсеева. Тедеско уйдет, даже если выведет команду в еврокубки («РБ-Спорт»)

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Стали известны подробности относительно возможного назначения генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова на аналогичную должность в «Спартаке».

Согласно информации, подготовленной журналистом Сергеем Егоровым для «РБ-Спорт», утверждение Газизова на этом посту осталось лишь согласовать с генеральным спонсором – «Лукойлом».

Кроме того, велика вероятность, что Газизов приведет в «Спартак» нового главного тренера – в частности, речь идет о Вадиме Евсееве, который возглавляет «Уфу». В таком случае команду покинет Доменико Тедеско – даже если московский клуб с немцем выйдет в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Тедеско может сам уйти из «Спартака» из-за отставки Томаса Цорна с поста генерального директора. А Газизов является фаворитом на замену Цорна.

Евсеев взлетел как раз в «Спартаке»: случайно стал защитником, нравился Старостину, выходил в четвертьфинале ЛЧ

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