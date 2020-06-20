Гендиректор «Зенита» о Дзюбе и Азмуне: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке»

Генеральный директор прокомментировал имитацию полового акта форвардами команды и после чемпионства.

– В интернете обсуждают видео из раздевалки «Зенита» после матча с «Краснодаром». Мнения пользователей разделились, половина усмотрела в эмоциях Дзюбы и Азмуна непристойное поведение. А что вы думаете об этом?

– Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций.

Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий.

Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче. Золотая связка Дзюба – Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов.

И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может, – сказал Медведев.

«Зенит» сыграет со в 1/2 финала Олимп-Кубка России 19 июля.

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам