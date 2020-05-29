«Барса» уверена, что подпишет Лаутаро к октябрю. «Интер» хочет 90 млн евро и одного игрока

«Барселона» пытается договориться с «Интером» о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает журналист Николо Скира, сегодня истекает срок действия клаусулы, которую можно активировать для выкупа игрока, однако «Барселона» продолжает переговоры с «Интером».
Итальянский клуб хочет получить 90 млн евро и одного игрока.
«Барселона» согласовала с 22-летним аргентинцем 5-летний контракт с зарплатой 12 млн евро в год. В каталонском клубе уверены, что сумеют подписать Лаутаро к октябрю.
В этом сезоне форвард провел за «Интер» 27 матчей в Серии А, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.