Перезапуск «Матч ТВ» поручат новой команде. Предложения получили Вайнштейн, Румянцев и Тащин (Betting Insider)

В топ-менеджменте «Матч ТВ» продолжаются перестановки – перезапускать канал осенью поручат новой команде.

Вчера Betting Insider сообщил о готовящемся уходе ряда топ-менеджеров «Матч ТВ». Один из них, Владимир Чопов, уже подтвердил информацию о своем уходе из компании.

Сегодня Betting Insider стали известны новые подробности кадровых перестановок, которые будут наиболее существенными в истории канала. Приглашения присоединиться к топ-менеджменту «Матч ТВ» получили:

Александр Вайнштейн (прежде работавший в «Телеспорте»),

Олег Румянцев (Олимпийский комитет России),

(первый заместитель исполнительного директора ТК «Россия» в ).

Еще с несколькими новыми лицами пока идут переговоры.

Предполагается, что новой команде предстоит перезапустить канал в предстоящем телевизионном сезоне: внести существенные изменения в стратегию и кадровую политику, а также оптимизировать затраты из-за кризиса.