Газизов – фаворит на пост гендиректора «Спартака». Объявить о его назначении могут уже 18 июля («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Уфа Томас Цорн Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, кто является основным претендентом на пост генерального директора «Спартака».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», это Шамиль Газизов, сейчас занимающий аналогичную должность в «Уфе». Московский клуб уже контактировал с ним по поводу возможного назначения.

Отмечается, что о назначении Газизова москвичи могут сообщить уже 18 июля. Руководство «Спартака» привлекает его успешная работа с игроками, он может получить широкие полномочия.

Ранее «Спартак» отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – Газизов и бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.

Газизов о назначении в «Спартак»: «Мне ничего об этом не известно»

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