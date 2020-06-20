«Спартак» подтвердил отставку Цорна

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Томас Цорн Футбол

«Спартак» выступил с заявлением об отставке Томаса Цорна с поста генерального директора.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

В настоящее время футбольным клубом «Спартак-Москва» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни», – говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что клуб ищет антикризисного менеджера после отставки Цорна.

Все новости красно-белых в лучшем телеграм-канале про «Спартак». Подписывайтесь!

Опрос

Верите, что «Спартаку» станет лучше без Цорна?
7596 голосов
Да
38%
Нет
62%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья