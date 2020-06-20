Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление Безбородова, Полуяхтов – на 3+3 игры за травму, нанесенную Чистякову

КДК РФС вынес решение в отношении защитника тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова и Владимира Полуяхтова из «Крыльев Советов».
Комбаров дисквалифицирован на три матча (без учета автоматической одноматчевой дисквалификации за удаление) за оскорбление арбитра Владислава Безбородова в игре с «Динамо», а также оштрафован на 200 тысяч рублей.
Полуяхтов же отстранен на три игры за фол на защитнике «Ростова» Дмитрии Чистякове, который повлек травму игрока ростовской команды.
«Если футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков, которому Полуяхтов нанес травму, в течение 15 дней с момента проведения игры «Крылья Советов» – «Ростов» не сможет принять участие в тренировочных мероприятиях своего клуба, то Владимир Полуяхтов будет дополнительно дисквалифицирован на три матча», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.