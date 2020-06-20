Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление Безбородова, Полуяхтов – на 3+3 игры за травму, нанесенную Чистякову

КДК РФС вынес решение в отношении защитника тульского «Арсенала» и из .

Комбаров дисквалифицирован на три матча (без учета автоматической одноматчевой дисквалификации за удаление) за оскорбление арбитра Владислава Безбородова в игре с , а также оштрафован на 200 тысяч рублей.

Полуяхтов же отстранен на три игры за фол на защитнике , который повлек травму игрока ростовской команды.

«Если футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков, которому Полуяхтов нанес травму, в течение 15 дней с момента проведения игры «Крылья Советов» – «Ростов» не сможет принять участие в тренировочных мероприятиях своего клуба, то Владимир Полуяхтов будет дополнительно дисквалифицирован на три матча», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.