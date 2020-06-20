Чемпионат Испании. «Барселона» встретится с «Эспаньолом», «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»

В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1).
В среду состоится дерби «Барселона» – «Эспаньол».
В пятницу «Реал Мадрид» проведет матч с «Алавесом».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
- 8 июля, 21.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 8 июля, 21.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 8 июля, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 9 июля, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 9 июля, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 9 июля, 23.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 10 июля, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 10 июля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 7 июля, 20.30, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 30 Макси Гомес, 1:1 – 47 Виктор Гарсия, 2:1 – 89 Ли Кан Ин.
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Валенсия –
Доменек, Флоренци (Васс, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Герреро (Черышев, 82), Солер (Ли Кан Ин, 64), Парехо (Коклен, 64), Кондогбиа, Гедеш, Макси Гомес, Гамейро (Вальехо, 64).
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Вальядолид –
Масип, Антоньито, Оливас, Хоакин Фернандес, Начо Мартинес, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Кике Перес (Санчес, 84), Виктор Гарсия (Сандро Рамирес, 59), Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Вальдо Рубио, Унал (Гвардиола, 59).
- Дата проведения
- 7 июля, 23.00, «Балаидос»
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Сельта –
Рубен Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Айду, Мурильо, Саэнс, Оласа, Бельтран, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60), Аспас (Брадарич, 90), Смолов (Санти Мина, 59).
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Савич, Хименес, Лоди (Санчес, 69), Корреа (Лемар, 73), Томас (Эррера, 68), Сауль, Коке, Льоренте (Витоло, 68), Мората (Шапонич, 88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.