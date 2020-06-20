Чемпионат Испании. «Барселона» встретится с «Эспаньолом», «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»

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В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1).

В среду состоится дерби «Барселона»«Эспаньол».

В пятницу «Реал Мадрид» проведет матч с «Алавесом».

Чемпионат Испании

35-й тур

Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
8 июля, 21.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Осасуна
Дата проведения
8 июля, 21.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Эспаньол
Дата проведения
8 июля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Леванте
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Леганес
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Севилья
Дата проведения
9 июля, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Гранада
Дата проведения
10 июля, 20.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Алавес
Дата проведения
10 июля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Валенсия – Вальядолид 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
7 июля, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Макси Гомес, 1:1 – 47 Виктор Гарсия, 2:1 – 89 Ли Кан Ин.
ВаленсияДоменек, Флоренци (Васс, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Герреро (Черышев, 82), Солер (Ли Кан Ин, 64), Парехо (Коклен, 64), Кондогбиа, Гедеш, Макси Гомес, Гамейро (Вальехо, 64).
ВальядолидМасип, Антоньито, Оливас, Хоакин Фернандес, Начо Мартинес, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Кике Перес (Санчес, 84), Виктор Гарсия (Сандро Рамирес, 59), Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Вальдо Рубио, Унал (Гвардиола, 59).
Предупреждения:
Герреро (71), Кондогбиа (75), Гедеш (90).

 

Сельта – Атлетико 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
7 июля, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Мората, 1:1 – 49 Бельтран.
СельтаРубен Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Айду, Мурильо, Саэнс, Оласа, Бельтран, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60), Аспас (Брадарич, 90), Смолов (Санти Мина, 59).
АтлетикоОблак, Арьяс, Савич, Хименес, Лоди (Санчес, 69), Корреа (Лемар, 73), Томас (Эррера, 68), Сауль, Коке, Льоренте (Витоло, 68), Мората (Шапонич, 88).
Предупреждения:
Мендес (22), Лоди (23), Нолито (36), Саэнс (47), Мурильо (51), Хименес (79), Эррера (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Ла Лиги

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