Бетина Попова: «До 23 лет я вообще не пила воду – только 200 граммов в день. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно»

Бывшая российская фигуристка рассказала о проблеме контроля веса в фигурном катании.

«С двенадцати лет я со всех сторон слышала, что нужно худеть. В целом это была основная причина, по которой меня пугали тем, что партнер уйдет: «Как он сможет тебя поднимать?» Партнер был слишком молод, чтобы ходить в тренажерный зал, укреплять мышечную систему – специалисты не пускали его это делать. А мне приходилось постоянно сбрасывать вес. Я даже прибегала к медикаментозным средствам – пила какие-то таблетки, которые обезвоживали организм. Я могла четыре часа в день безостановочно бегать, потом обматывалась пленкой. Это, разумеется, портило кожу, сердце, вообще весь организм.

До 23 лет я вообще не пила воду – только двести граммов в день. Было страшно ходить на взвешивания: каждые сто граммов – это наказание. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно.

Я потихоньку из этого выбираюсь – сейчас все уже более-менее, иду на поправку. По мне никогда нельзя было сказать, что у меня есть расстройство пищевого поведения – я такая пышечка. Я не выглядела анорексично, но при этом то, что происходило с моим организмом, невозможно описать. Это были страшнейшие муки. Я считаю, что эту тему замалчивать нельзя, потому что это здоровье молодых девочек. Им дальше как-то жить – желательно долго и счастливо.

В фигурном катании твой образ решает очень многое – на самом деле практически все. Когда ты бегун, не важно, короткие ли у тебя или длинные ноги – если ты бежишь быстрее всех, никому не интересно, как ты выглядишь. А в фигурном катании ты должна быть приятна зрителю. У тебя должно быть коротенькое платьишко, красивая прическа, ноготочки – должен быть образ такого неземного существа.

У нас в России вообще очень любят романтизировать спорт. Чем идеальнее выглядит спортсмен, тем больше он нравится. Возможно, он неэталонный спортсмен в плане техники, каких-то силовых качеств, но так как он выглядит неземным, то сразу располагает к себе – зрителей, судей. Девчонки учатся подавать себя с самого детства: ты должна выйти и всем понравиться.

Я знаю, что эта проблема была не только у меня – я общаюсь с разными спортсменами. Я сумела справиться с этим, но очень многие вязнут. Когда ты заканчиваешь со спортом, спорт не уходит из тебя. Ты продолжаешь сравнивать себя с другими: так, она моложе, у нее ноги длиннее.

После спорта очень тяжело принимать себя. Мне, слава богу, удалось перешагнуть через это и понять, что в целом никому не важно, как я выгляжу. Так случилось, что рядом оказался любящий меня человек, который не давал мне ни на секунду подумать, что мне нужно с кем-то соревноваться. Всю жизнь я провела под давлением, в спорте, где тебе все время говорят: «Ты должна быть худее, ярче». А когда я закончила со спортом, меня просто любили такой, какая я есть», – сказала Попова.