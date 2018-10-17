Село, в котором похоронили отца Хабиба, могут переименовать в Манап

Родное село – Кироваул – могут переименовать в честь тренера. Траур из-за смерти отца Хабиба будет длиться 7 дней, после чего жители обсудят новое название.

«Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберемся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап.

Хабиб очень тяжело перенес этот удар, поскольку он много тренировался и проводил времени с отцом», – сказал глава села Магомедрасул Давудов.

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