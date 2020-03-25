«Ювентус» и «Манчестер Сити» – лидеры в борьбе за Адама Траоре

Форвард привлек внимание топ-клубов.

Интерес к игроку проявляют «Барселона», и . При этом английский и итальянский клубы могут предпринять попытки подписать игрока уже нынешним летом, а каталонцы в ближайшее время на трансфер не настроены.

По данным ESPN, сам Траоре готов остаться в «Вулверхэмптоне» на следующий сезон, если команда пробьется в Лигу чемпионов или через АПЛ, или победив в Лиге Европы. В противном случае он может покинуть клуб. Контракт Траоре с «Вулвс» рассчитан еще на три сезона.

В текущем сезоне 24-летний испанец провел 32 матча в чемпионате, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач. Его статистику смотрите здесь.

«Вулверхэмптон» с Нуну – чистый кайф. У них круто абсолютно все: от истории взлета до самих игроков