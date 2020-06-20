Федун уволил Цорна, чтобы встряхнуть «Спартак» перед игрой с «Зенитом» и концовкой чемпионата («СЭ»)

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России Газпром Арена (Крестовский) Томас Цорн Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун захотел простимулировать команду увольнением гендиректора Томаса Цорна, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Федун принял решение об отставке функционера, в частности, потому, что решил попытаться встряхнуть команду перед концовкой чемпионата и полуфинальным матчем Кубка России против «Зенита».

Матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля на «Газпром Арене».

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