Федун уволил Цорна, чтобы встряхнуть «Спартак» перед игрой с «Зенитом» и концовкой чемпионата («СЭ»)

Владелец «Спартака» Леонид Федун захотел простимулировать команду увольнением гендиректора Томаса Цорна, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Федун принял решение об отставке функционера, в частности, потому, что решил попытаться встряхнуть команду перед концовкой чемпионата и полуфинальным матчем Кубка России против «Зенита».
Матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля на «Газпром Арене».
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