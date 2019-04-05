Мосгорсуд отклонил апелляцию Зайцева по поводу опеки над детьми и вынес решение в пользу матери

Московский городской суд определил, что двое несовершеннолетних детей защитника «Оттавы» будут проживать с матерью , отклонив апелляцию хоккеиста.

Кунцевский суд в конце декабря решил, что детям следует проживать с Готовцевой. При этом фактически они продолжали жить с родителями Зайцева.

Хоккеист обжаловал решение в Мосгорсуде, апелляцию должны были рассмотреть еще 9 апреля, но заседание несколько раз переносили.

На заседании во вторник бывшая жена игрока присутствовала лично. Зайцев в Мосгорсуд не приехал, его представляла адвокат Виктория Данильченко.



Также Мосгорсуд изменил решение Кунцевского суда в части взыскания с Зайцева алиментов на содержание детей.

По решению судьи, с хоккеиста будет взыскиваться по 70 тысяч рублей ежемесячно на содержание каждой из дочерей до достижения ими совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что родители Зайцева выиграли у Готовцевой другое дело по поводу родительских прав, слушавшееся в Чертановском районном суде Москвы.