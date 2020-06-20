Каррера о «Спартаке»: «Это выдумки. Со мной никто не связывался»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера не подтвердил информацию о возможном возвращении в .

«Это выдумки. Я сосредоточен на предстоящих матчах.

Мой контракт с АЕК действует в сезоне-2020/21, и я намерен его отработать. Со мной никто не связывался из российской команды», – отметил итальянец.

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