Каррера о «Спартаке»: «Это выдумки. Со мной никто не связывался»

Теги Спартак премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Массимо Каррера Футбол

Главный тренер АЕК Массимо Каррера не подтвердил информацию о возможном возвращении в «Спартак».

«Это выдумки. Я сосредоточен на предстоящих матчах.

Мой контракт с АЕК действует в сезоне-2020/21, и я намерен его отработать. Со мной никто не связывался из российской команды», – отметил итальянец.

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