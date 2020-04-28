Жуниньо: «В Бразилии процветает культура жадности. Неймар перешел в «ПСЖ» только из-за денег – но его так учили с детства»

Технический директор Жуниньо высказался об игре форварда «ПСЖ» и о том, как он оказался в Париже.

«В Бразилии нас с детства учат думать только о деньгах, в Европе у людей другой менталитет. Я подсознательно составлял карьерный план, потому что хотел перейти в другой бразильский топ-клуб не только из-за спортивной составляющей. Меня учили, что нужно идти туда, где больше заплатят. Это бразильский путь.

Посмотрите на Неймара. Он перешел в только из-за денег. «ПСЖ» сделал для него все – все, чего он хотел. И теперь он хочет уйти до истечения срока контракта. Но теперь настало время отдавать самому, чтобы показать благодарность. Это обмен, вы понимаете.

Неймару нужно выкладываться на поле, показывать преданность, ответственность и лидерские качества. Проблема в том, что бразильский истеблишмент основывается на культуре жадности и всегда хочет больше денег. Этому нас учат, этому мы научились.

Так что его просто так учили. Нужно разделять Неймара-игрока и Неймара-человека. Как игрок – он в топ-3 в мире, на уровне с Криштиану Роналду и Лео Месси. Он быстрый, мощный, умеет забивать и раздавать голевые как настоящая десятка. Но как человек, думаю, он виноват – ему нужно прогрессировать и задавать себе вопросы. На данный момент, впрочем, он просто делает то, чему его научила жизнь.

Хотелось бы верить, что это изменится. Я вырос в Ресифи, жил в Рио, Лионе, Катаре и США. Больше всего я люблю Бразилию. Понимаю, что сейчас сложно, но я отец, дедушка. Я хочу лучшего мира.

У нас есть плохие люди, как семья президента Болсонаро, но у нас есть и хорошие люди тоже. У нас прекрасные врачи, учителя и художники. Но нам нужно меняться как можно скорее. У нас есть ресурсы, чтобы это превозмочь», – заявил Жуниньо.