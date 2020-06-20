Бывший главный тренер вспомнил об уходе из московского клуба.

«Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на мое место российского тренера, из бывшей плеяды игроков «Локо». Ведь есть , , … Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.

«Локомотив» – это не Кикнадзе и не председатель совета директоров , а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности.

А никакой логики в приглашении я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в ребят с Балкан. Футбол обязательно расставит все точки над и», – сказал Семин в программе «Инсайдеры».