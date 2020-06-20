Представитель Федуна: «Тедеско точно начнет следующий сезон в «Спартаке»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не покинет свой пост.

«Тедеско точно начнет следующий сезон в «Спартаке», – сказал представитель владельца московского клуба Леонида Федуна.

Ранее сообщалось, что немец может сам уйти из «Спартака» по окончании сезона из-за отставки Томаса Цорна с поста генерального директора.

Федун опять крушит все на эмоциях. Пока его идеи так внезапны, ничего хорошего «Спартак» не ждет

Цорн в «Спартаке» – провал: подставил Кононова, испортил имидж трансферами, дал Тедеско слабый состав для борьбы с лидерами

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