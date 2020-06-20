Юрий Семин: «Миранчук сейчас лучший игрок РПЛ. Он не хуже Хавертца, просто русский»

Бывший главный тренер оценил перспективы и уровень полузащитника .

– Миранчук может играть в любой команде Европы. Цена Миранчука значительно выше той, о которой сейчас говорят.

Вот сейчас три игры прошли...

– Все голы Миранчука.

– Ну, во-первых, все голы. Во-вторых, он лучший игрок в данной ситуации в лиге. Миранчук ничуть не хуже игрока, который в и которого все...

– Хавертц.

– Хавертц, да. Миранчук не хуже его.

– Но этот стоит 100 миллионов.

– Просто потому, что он русский. И не попал в ту обойму, которую правильно продают. Вот и все.

– Расшифруйте. Проблема в том, что его правильно продать не могут «Локомотив» или агенты?

– Ну я не знаю. Например, Миранчук провел две игры с «Ювентусом» – другой бы игрок уже давно имел хороший контракт. А чья это вина, мне сложно сказать, – сказал Семин в разговоре с Нобелем Арустамяном в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

У 21-летнего Хавертца в этом сезоне 30 матчей в Бундеслиге, 12 голов (1 с пенальти) и 6 ассистов. 24-летний Миранчук провел в РПЛ 23 матча, забил 9 мячей (4 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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