Каррера готов вернуться в «Спартак», если получит хорошее предложение (Sport24)

Главный тренер АЕК Массимо Каррера может вернуться в Россию.

Как сообщает Sport24, итальянец готов снова возглавить «Спартак». У Карреры сохранились хорошие отношения с владельцем московского клуба .

Специалист готов договориться с АЕК о расторжении контракта, если получит хорошее предложение от . Рассматривается ли его кандидатура в Москве, не уточняется.

В то же время «Спорт-Экспресс» утверждает, что возвращение Карреры при Федуне невозможно.

Ранее отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – из «Уфы» и бывший вице-президент . Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.

Также сообщалось, что главный тренер «Спартака» может сам подать в отставку по окончании сезона.

Как там Каррера? Его АЕК вышел в финал Кубка, забив спасительный мяч на 96-й минуте и схватив 3 красных в овертайме

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