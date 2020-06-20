Каррера готов вернуться в «Спартак», если получит хорошее предложение (Sport24)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Массимо Каррера Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер АЕК Массимо Каррера может вернуться в Россию.

Как сообщает Sport24, итальянец готов снова возглавить «Спартак». У Карреры сохранились хорошие отношения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

Специалист готов договориться с АЕК о расторжении контракта, если получит хорошее предложение от «Спартака». Рассматривается ли его кандидатура в Москве, не уточняется.

В то же время «Спорт-Экспресс» утверждает, что возвращение Карреры при Федуне невозможно.

Ранее «Спартак» отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – Шамиль Газизов из «Уфы» и бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.

Также сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может сам подать в отставку по окончании сезона.

Как там Каррера? Его АЕК вышел в финал Кубка, забив спасительный мяч на 96-й минуте и схватив 3 красных в овертайме

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