Каррера готов вернуться в «Спартак», если получит хорошее предложение (Sport24)

Главный тренер АЕК Массимо Каррера может вернуться в Россию.
Как сообщает Sport24, итальянец готов снова возглавить «Спартак». У Карреры сохранились хорошие отношения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
Специалист готов договориться с АЕК о расторжении контракта, если получит хорошее предложение от «Спартака». Рассматривается ли его кандидатура в Москве, не уточняется.
В то же время «Спорт-Экспресс» утверждает, что возвращение Карреры при Федуне невозможно.
Ранее «Спартак» отправил в отставку Цорна. Сообщалось, что среди кандидатов на освободившуюся должность – Шамиль Газизов из «Уфы» и бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Отмечалось, что нового гендиректора назовут в течение недели.
Также сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может сам подать в отставку по окончании сезона.
Как там Каррера? Его АЕК вышел в финал Кубка, забив спасительный мяч на 96-й минуте и схватив 3 красных в овертайме
Все новости красно-белых в лучшем телеграм-канале про «Спартак». Подписывайтесь!