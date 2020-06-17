«Зенит» в шаге от чемпионства, «Спартак» опять проиграл, золотой дубль «Баварии», Тутберидзе назвали токсичной и другие новости утра

1. «Зенит» имеет все шансы рекордно рано стать чемпионом – достаточно в 26-м туре обыграть «Краснодар». Помог «Локомотив», потерявший очки в игре с «Сочи». Алексей Миранчук мог затащить, но не забил пенальти на 98-й минуте. Николич после игры рассказал, почему не любит ВАР.

2. «Спартак» проводит худший сезон со времен Червиченко. Проиграв «Тамбову» (второй раз), красно-белые потерпели уже 12-е поражение в чемпионате и лишились шансов ворваться в топ-3. У Тедеско всего один способ спасти сезон.

Опять не обошлось без вопросов к судьям. Сначала арбитр назначил спорный пенальти в пользу москвичей, а в концовке не засчитал гол Соболева. Хотя даже Мелкадзе признал, что все было чисто.

3. «Динамо» уступило дома «Арсеналу» – привет передал Евгений Луценко, поднявшийся на второе место в гонке бомбардиров и ставший самым возрастным игроком РПЛ с 13 голами за сезон. Тула прервала серию из пяти поражений.

ЦСКА за тайм забил четыре мяча «Ахмату» – столько же, сколько за пять предыдущих игр. Тянувшуюся с ноября безголевую серию наконец прервал Федор Чалов. Акинфеев сравнялся с Лоськовым по числу матчей в РПЛ. «Ростов» потерял очки в Самаре и позволил армейцам догнать себя в таблице. Все результаты игрового дня – здесь.

4. «Бавария» в 20-й раз выиграла Кубок Германии, в финале победив «Байер», и в 13-й раз оформила золотой дубль. Левандовски забил 51 гол в 43 матчах, а победная серия мюнхенцев составляет рекордные 17 игр.

5. Японский журнал Ellе включил Тутберидзе в топ самых токсичных тренеров в мире.

6. Набравший потрясающую форму «МЮ» разнес «Борнмут», одержав четвертую подряд победу. Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль забили 55 голов за сезон и превзошли звездное трио из «Ливерпуля». Французу впервые покорилась отметка в 20 мячей.

«Юнайтед» временно поднялся в топ-4, но «Челси» после победы над «Уотфордом» вернулся в зону ЛЧ. «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон», и, похоже, даже там по-прежнему мечтают о Лиге чемпионов.

7. В Серии А «Ювентус» уверенно разобрался с «Торино» и оторвался от «Лацио», сгоревшего дома в игре с «Миланом», на 7 очков. Роналду первым за 59 лет забил 25 голов за «Юве» в Серии А за сезон, всего у него 30 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах. Также Криш впервые забил со штрафного после переезда в Италию. Пауло Дибала отличился в 5-м матче подряд, а Джанлуиджи Буффон установил рекорд по числу матчей в итальянском чемпионате.

8. Стартует сезон «Формулы-1»! Боттас выиграл поул в квалификации Гран-при Австрии, Хэмилтон – второй. Было подозрение, что Льюис не сбросил скорость под желтыми флагами, но в итоге стюарды не стали его штрафовать. Сам гонщик заявил, что не видел желтый флаг. Стартовый порядок на сегодняшнюю гонку будет таким.

9. Американская бегунья Томас оправдана по делу о пропуске допинг-тестов. Она доказала, что ее не нашел допинг-офицер.

10. В «Роторе» опровергли слухи об отказе от участия в РПЛ.

11. Сергей Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ, лучшим игроком назвали Алексея Миранчука, а 17-летний Роман Романов из «Ростова» забил лучший гол месяца.

12. Трансферы. «Ливерпуль» готовит для Тиаго Алькантары контракт с зарплатой 8 млн евро. Хавбек «Краснодара» Вандерсон интересен «Эвертону» и «Спортингу». «Ювентус» хотел обменять Рэмзи на Ндомбеле, но «Тоттенхэм» отказался. «Бавария» еще не определилась, будет ли выкупать Перишича у «Интера».

13. Любой игрок НХЛ сможет отказаться от участия в плей-офф без денежных штрафов.

14. Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане.

Цитаты дня

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Сетьен о Гризманне: «Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Антуан важен для «Барсы»

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