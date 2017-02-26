Гран-при Австрии-2020. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 13-й

Ред Булл Ринг, Шпильберг
4 июля 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.04,111
|1.03,015
|1.02,939
|19
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.04,198
|1.03,096
|1.02,951
|21
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.04,024
|1.04,000
|1.03,477
|23
|4
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.04,606
|1.03,819
|1.03,626
|17
|5
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.04,661
|1.03,746
|1.03,868
|18
|6
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.04,543
|1.03,860
|1.03,923
|19
|7
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.04,500
|1.04,041
|1.03,923
|20
|8
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.04,537
|1.03,971
|1.03,971
|18
|9
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.04,309
|1.03,955
|1.04,239
|17
|10
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.04,556
|1.04,023
|1.04,239
|15
|11
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.04,554
|1.04,206
|13
|12
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.04,603
|1.04,305
|14
|13
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.05,031
|1.04,431
|14
|14
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.04,933
|1.04,643
|12
|15
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.05,094
|1.04,691
|14
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.05,164
|8
|17
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.05,167
|10
|18
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.05,175
|8
|19
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.05,224
|9
|20
|Николя Латифи
|«Уильямс»
|1.05,757
|12
В «Формуле-1» первая квалификация с ноября. Ферстаппен гонится за «Мерседесами», середняки наконец рубятся с топами