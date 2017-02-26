Гран-при Австрии-2020. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 13-й

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Ред Булл Ринг, Шпильберг
4 июля 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Валттери Боттас «Мерседес»  1.04,111   1.03,015  1.02,939  19
2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.04,198 1.03,096 1.02,951 21
3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.04,024 1.04,000 1.03,477 23
4 Ландо Норрис «Макларен» 1.04,606 1.03,819 1.03,626 17
5 Алекс Албон «Ред Булл» 1.04,661 1.03,746 1.03,868 18
6 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.04,543 1.03,860 1.03,923 19
7 Шарль Леклер «Феррари» 1.04,500 1.04,041 1.03,923 20
8 Карлос Сайнс «Макларен» 1.04,537 1.03,971 1.03,971 18
9 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.04,309 1.03,955 1.04,239 17
10 Даниэль Риккардо «Рено» 1.04,556 1.04,023 1.04,239 15
11 Себастьян Феттель  «Феррари» 1.04,554 1.04,206   13
12 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.04,603 1.04,305   14
13 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.05,031 1.04,431   14
14 Эстебан Окон «Рено» 1.04,933 1.04,643   12
15 Ромен Грожан «Хаас» 1.05,094 1.04,691   14
16 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.05,164     8
17 Джордж Расселл «Уильямс» 1.05,167     10
18 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.05,175     8
19 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.05,224     9
20 Николя Латифи «Уильямс» 1.05,757     12
 

В «Формуле-1» первая квалификация с ноября. Ферстаппен гонится за «Мерседесами», середняки наконец рубятся с топами

 
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