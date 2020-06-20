Гендиректор «Ротора» об отказе от участия в РПЛ: «Это фэйк. Мы готовимся к сезону»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информации о намерении клуба отказаться от участия в РПЛ.

Ранее появилась информация, что волгоградская команда не станет выступать в высшей лиге из-за проблем с финансами.

«Эта информация – фэйк. Все хорошо, мы готовимся к сезону [в РПЛ].

Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем», – заявил Рекечинский.

«Ротор» вышел в с первого места после досрочного завершения сезона .