«МЮ» разгромил «Борнмут» (5:2). У Сульшера 4 победы подряд с общим счетом 13:3

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» (5:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала четыре победы подряд во всех турнирах с общим счетом 13:3.
«МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице, опередив «Челси», но у лондонцев, отстающих на одно очко, имеется игра в запасе.
33-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 17.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 15 Станислас, 1:1 – 29 Гринвуд, 2:1 – 35, пенальти Рэшфорд, 3:1 – 45 Марсьяль, 3:2 – 49, пенальти Кинг, 4:2 – 54 Гринвуд, 5:2 – 59 Бруну Фернандеш.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Линделеф (Байи, 46), Уан-Биссака, Шоу, Матич (Фред, 67), Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Мата, 80), Рэшфорд (Игало, 80), Гринвуд (Джеймс, 75).
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Борнмут –
Рэмсдейл, Аке, Рико, Смит (Стэйси, 77), Келли, Кук (Уилсон, 66), Брукс (Данджума, 46), Станислас (Гослинг, 66), Лерма, Кинг, Соланке (Биллинг, 66).
- Предупреждение:
- Лерма (31).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.