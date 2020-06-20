«МЮ» разгромил «Борнмут» (5:2). У Сульшера 4 победы подряд с общим счетом 13:3

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Sports.ru Борнмут Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» (5:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала четыре победы подряд во всех турнирах с общим счетом 13:3.

«МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице, опередив «Челси», но у лондонцев, отстающих на одно очко, имеется игра в запасе.

Чемпионат Англии

33-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (3:1, 2:1)
Дата проведения
4 июля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Станислас, 1:1 – 29 Гринвуд, 2:1 – 35, пенальти Рэшфорд, 3:1 – 45 Марсьяль, 3:2 – 49, пенальти Кинг, 4:2 – 54 Гринвуд, 5:2 – 59 Бруну Фернандеш.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Линделеф (Байи, 46), Уан-Биссака, Шоу, Матич (Фред, 67), Погба, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Мата, 80), Рэшфорд (Игало, 80), Гринвуд (Джеймс, 75).
БорнмутРэмсдейл, Аке, Рико, Смит (Стэйси, 77), Келли, Кук (Уилсон, 66), Брукс (Данджума, 46), Станислас (Гослинг, 66), Лерма, Кинг, Соланке (Биллинг, 66).
Предупреждение:
Лерма (31).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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