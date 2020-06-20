«МЮ» разгромил «Борнмут» (5:2). У Сульшера 4 победы подряд с общим счетом 13:3

В 33-м туре АПЛ разгромил (5:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала четыре победы подряд во всех турнирах с общим счетом 13:3.

«МЮ» поднялся на 4-е место в турнирной таблице, опередив «Челси», но у лондонцев, отстающих на одно очко, имеется игра в запасе.

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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