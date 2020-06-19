Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова в игре с «Сочи» признан лучшим в июне в РПЛ

Российская Премьер-лига подвела итоги опроса за лучший гол июня.

Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» в игре с (1:10).

За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».

РПЛ отдала свой голос за гол хавбека Эрика Бикфалви в матче с «Тамбовом» (2:1).

В голосовании также были представлены, в частности, голы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче с «Оренбургом» (1:0), Хвичи Кварацхелии («Рубин») в игре с «Уралом» (2:1) и Александра Соболева («Спартак») в матче с «Арсеналом» (3:2).

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