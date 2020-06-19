Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова в игре с «Сочи» признан лучшим в июне в РПЛ

Российская Премьер-лига подвела итоги опроса за лучший гол июня.
Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в игре с «Сочи» (1:10).
За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».
РПЛ отдала свой голос за гол хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в матче с «Тамбовом» (2:1).
В голосовании также были представлены, в частности, голы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в матче с «Оренбургом» (1:0), Хвичи Кварацхелии («Рубин») в игре с «Уралом» (2:1) и Александра Соболева («Спартак») в матче с «Арсеналом» (3:2).
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📢 Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw