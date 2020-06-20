Алексей Ребко: «Спартак» сейчас – середняк РПЛ. Состав не тянет на топ-3, такие реалии»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о нынешнем положении клуба.

«Не замечаю, что «Спартак» душат судьи. Я согласен с Широковым, он все правильно сказал. Зачем это делать, если команда ни за что не борется? Никому это не интересно. Были спорные моменты, но все по делу.

Я сторонник ВАР, потому что в 90 случаях из 100 он работает и помогает арбитрам восстановить справедливость в том или ином спорном эпизоде. Та же красная карточка Зобнину – абсолютно по делу. Роман подвел свою команду в матче с ЦСКА.

Чтобы возглавлять «Спартак», нужно быть очень опытным и мастеровитым тренером. Мостовой? Мы не знаем, какой он тренер. Пока я не вижу его во главе «Спартака».

У Тедеско мне нравится то, что он не питает иллюзий и трезво оценивает реальное положение дел. Он не может играть первым номером в атакующий футбол с таким составом. Тедеско пляшет от того, что у него есть.

Понятно, что «Спартак» сейчас – середняк РПЛ. Команда занимает место, которое заслуживает. Болельщикам тяжело это понять, но сейчас такие реалии: состав «Спартака» не тянет на топ-3 чемпионата.

С давлением необходимо справляться. Но железные яйца не способствуют хорошему тренерству. Ну будут они у тебя. И что дальше? Нужно быть сильным тренером, иметь опыт, знать, чего ты хочешь и как этого достичь. Если Мостовой может сделать это со «Спартаком» – пусть будет так. Но пока мы не видели, где и кого он успешно тренировал.

Работа в «Спартаке» подразумевает большое давление на главного тренера. С этим надо уметь жить. «Спартак» – российский «Реал». Этой планке надо всегда соответствовать. От тебя постоянно хотят видеть что-то великое.

Но нынешний состав не может показывать игру уровня первого места. Сейчас в команде нет игроков уровня того же Промеса, с которым «Спартак» становился чемпионом», – заявил Ребко в интервью Metaratings.

На данный момент идет на 6-м месте в .