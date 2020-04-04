Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Игорь Шалимов Ахмат Футбол

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера в июне.

Победителем стал Сергей Семак, под руководством которого «Зенит» набрал 9 очков в трех матчах и по-прежнему лидирует в Премьер-лиге.

За него проголосовали болельщики и РПЛ.

Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова – у «Ахмата» в прошлом месяце 7 очков в 3 играх.

В опросе также были представлены Марко Николич («Локомотив», 7 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах) и Валерий Карпин («Ростов», 4 очка в 2 матчах).

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