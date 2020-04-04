Семак признан лучшим тренером июня в РПЛ

РПЛ подвела итоги голосования за лучшего тренера в июне.
Победителем стал Сергей Семак, под руководством которого «Зенит» набрал 9 очков в трех матчах и по-прежнему лидирует в Премьер-лиге.
За него проголосовали болельщики и РПЛ.
Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова – у «Ахмата» в прошлом месяце 7 очков в 3 играх.
В опросе также были представлены Марко Николич («Локомотив», 7 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах) и Валерий Карпин («Ростов», 4 очка в 2 матчах).
📢 Сергей Семак — лучший тренер июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI