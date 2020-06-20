«Лацио» дома проиграл «Милану» (0:3) и отстает от «Ювентуса» на 7 очков

В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голами отметились хавбек Хакан Чалханоглу, а также форварды Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

Это поражение стало для «Лацио» первым на своем стадионе в текущем розыгрыше Серии А.

В 30 матчах римляне набрали 68 очков и отстают от «Ювентуса», лидирующего в таблице Серии А, на 7 баллов.

«Милан» продлил серию без поражений до пяти матчей во всех турнирах и с 46 очками расположился на шестом месте.

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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