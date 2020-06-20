«Лацио» дома проиграл «Милану» (0:3) и отстает от «Ювентуса» на 7 очков

В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл «Милану» (0:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Голами отметились хавбек Хакан Чалханоглу, а также форварды Златан Ибрагимович и Анте Ребич.
Это поражение стало для «Лацио» первым на своем стадионе в текущем розыгрыше Серии А.
В 30 матчах римляне набрали 68 очков и отстают от «Ювентуса», лидирующего в таблице Серии А, на 7 баллов.
«Милан» продлил серию без поражений до пяти матчей во всех турнирах и с 46 очками расположился на шестом месте.
30-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 23 Чалханоглу, 0:2 – 34, пенальти Ибрагимович, 0:3 – 59 Ребич.
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду (Вавро, 55), Лаццари, Милинкович-Савич (Андерсон, 67), Лейва (Адеканье, 46), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 55), Луис Альберто, Корреа (Катальди, 64).
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Милан –
Доннарумма, Конти (Калабрия, 72), Кьер, Романьоли, Тео, Кессиэ (Биглия, 86), Беннасер, Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Лукас Пакета, 38), Ибрагимович (Ребич, 46).
- Предупреждения:
- Лукаку (78), Лукас Пакета (81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.