«Лацио» дома проиграл «Милану» (0:3) и отстает от «Ювентуса» на 7 очков

Теги Милан Лацио Златан Ибрагимович Ювентус серия А Италия Sports.ru Анте Ребич Хакан Чалханоглу Футбол

В 30-м туре чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл «Милану» (0:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голами отметились хавбек Хакан Чалханоглу, а также форварды Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

Это поражение стало для «Лацио» первым на своем стадионе в текущем розыгрыше Серии А.

В 30 матчах римляне набрали 68 очков и отстают от «Ювентуса», лидирующего в таблице Серии А, на 7 баллов.

«Милан» продлил серию без поражений до пяти матчей во всех турнирах и с 46 очками расположился на шестом месте.

Чемпионат Италии

30-й тур

Лацио – Милан 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
4 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Чалханоглу, 0:2 – 34, пенальти Ибрагимович, 0:3 – 59 Ребич.
ЛациоСтракоша, Габаррон, Ачерби, Раду (Вавро, 55), Лаццари, Милинкович-Савич (Андерсон, 67), Лейва (Адеканье, 46), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 55), Луис Альберто, Корреа (Катальди, 64).
МиланДоннарумма, Конти (Калабрия, 72), Кьер, Романьоли, Тео, Кессиэ (Биглия, 86), Беннасер, Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Лукас Пакета, 38), Ибрагимович (Ребич, 46).
Предупреждения:
Лукаку (78), Лукас Пакета (81).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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