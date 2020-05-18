Хавбек «Краснодара» Вандерсон интересен «Эвертону» и «Спортингу»

Полузащитник Вандерсон может сменить клуб в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным истоочника, 25-летним бразильцем интересуются и .

Информацию об интересе со стороны португальского клуба подтвердил отец и агент футболиста Вамберто.

«Вандерсоном интересуется несколько клубов из Европы. Сейчас игрок сосредоточен на окончании сезона в России, но существует большая вероятность перейти в другую команду уже этим летом.

У меня состоялась встреча со «Спортингом», где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне», – сообщил агент.

В нынешнем сезоне РПЛ Вандерсон забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах. Его статистика – здесь.