«Динамо» проиграло дома «Арсеналу» (0:1) и набрало всего 2 очка в трех матчах после рестарта сезона

В 26-м туре РПЛ уступило на своем поле тульскому .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 17-й минуте забил бывший форвард бело-голубых Евгений Луценко.

«Динамо» после возобновления сезона не одержало ни одной победы в трех матчах, набрав всего два очка (две ничьи и поражение).

Тульский клуб прервал серию из пяти поражений. Напомним, 1 июля ушел в отставку бывший главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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