«Динамо» проиграло дома «Арсеналу» (0:1) и набрало всего 2 очка в трех матчах после рестарта сезона

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Арсенал Тула Кирилл Новиков Футбол

В 26-м туре РПЛ «Динамо» уступило на своем поле тульскому «Арсеналу».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 17-й минуте забил бывший форвард бело-голубых Евгений Луценко.

«Динамо» после возобновления сезона не одержало ни одной победы в трех матчах, набрав всего два очка (две ничьи и поражение).

Тульский клуб прервал серию из пяти поражений. Напомним, 1 июля ушел в отставку бывший главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

Чемпионат России

26-й тур

Динамо – Арсенал Тула 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
4 июля, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17 Луценко.
ДинамоШунин, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Рыков, Морозов (Соснин, 46), Юсупов (Хильемарк, 46), Нойштедтер (Панченко, 65), Жоаозиньо (Рауш, 61), Игбоун, Филипп, Комличенко.
Арсенал ТулаШамов, Денисов (Довбня, 46), Комбаров, Альварес, Беляев, Горбатенко, Ткачев (Пантелеев, 73), Костадинов, Лесовой (Ковалев, 84), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Луценко (Минаев, 73).
Предупреждения:
Комбаров (20), Альварес (28), Костадинов (36), Юсупов (38), Игбоун (50), Лесовой (81), Хлусевич (84), Минаев (90), Шамов (90).
Удаление:
Комбаров (35).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья