«Динамо» проиграло дома «Арсеналу» (0:1) и набрало всего 2 очка в трех матчах после рестарта сезона

В 26-м туре РПЛ «Динамо» уступило на своем поле тульскому «Арсеналу».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный мяч на 17-й минуте забил бывший форвард бело-голубых Евгений Луценко.
«Динамо» после возобновления сезона не одержало ни одной победы в трех матчах, набрав всего два очка (две ничьи и поражение).
Тульский клуб прервал серию из пяти поражений. Напомним, 1 июля ушел в отставку бывший главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.
26-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30, «ВТБ-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 17 Луценко.
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Динамо –
Шунин, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 78), Рыков, Морозов (Соснин, 46), Юсупов (Хильемарк, 46), Нойштедтер (Панченко, 65), Жоаозиньо (Рауш, 61), Игбоун, Филипп, Комличенко.
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Арсенал Тула –
Шамов, Денисов (Довбня, 46), Комбаров, Альварес, Беляев, Горбатенко, Ткачев (Пантелеев, 73), Костадинов, Лесовой (Ковалев, 84), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Луценко (Минаев, 73).
- Предупреждения:
- Комбаров (20), Альварес (28), Костадинов (36), Юсупов (38), Игбоун (50), Лесовой (81), Хлусевич (84), Минаев (90), Шамов (90).
- Удаление:
- Комбаров (35).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.