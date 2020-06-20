«Локомотив» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Сочи» (0:0)

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В 26-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Команда тренера Марко Николича потеряла очки во втором матче подряд. До этого «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Поскольку «Локо» потерял очки, победа «Зенита» над «Краснодаром» в воскресенье досрочно принесет команде Сергея Семака чемпионский титул.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Чемпионат России

26-й тур

Локомотив – Сочи 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
4 июля, 20.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛокомотивКоченков, Живоглядов (Магкеев, 90), Серкейра, Чорлука, Идову, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).
СочиДжанаев, Миладинович, Мевля (Полоз, 46), Новосельцев, Бурмистров, Цаллагов, Заика, Набиуллин, Кокорин (Заболотный, 90), Мостовой, Нобоа.
Предупреждения:
Миранчук (10), Жемалетдинов (16), Бурмистров (29), Набиуллин (47), Заика (57), Живоглядов (69), Кокорин (83), Крыховяк (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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