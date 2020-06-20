«Локомотив» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Сочи» (0:0)

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с (0:0).

Команда тренера Марко Николича потеряла очки во втором матче подряд. До этого «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Поскольку «Локо» потерял очки, победа «Зенита» над «Краснодаром» в воскресенье досрочно принесет команде Сергея Семака чемпионский титул.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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