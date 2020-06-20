«Локомотив» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Сочи» (0:0)

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).
Команда тренера Марко Николича потеряла очки во втором матче подряд. До этого «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Поскольку «Локо» потерял очки, победа «Зенита» над «Краснодаром» в воскресенье досрочно принесет команде Сергея Семака чемпионский титул.
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 20.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Коченков, Живоглядов (Магкеев, 90), Серкейра, Чорлука, Идову, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).
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Сочи –
Джанаев, Миладинович, Мевля (Полоз, 46), Новосельцев, Бурмистров, Цаллагов, Заика, Набиуллин, Кокорин (Заболотный, 90), Мостовой, Нобоа.
- Предупреждения:
- Миранчук (10), Жемалетдинов (16), Бурмистров (29), Набиуллин (47), Заика (57), Живоглядов (69), Кокорин (83), Крыховяк (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.