Стюарды не стали штрафовать Хэмилтона за превышение скорости под желтыми флагами

Пилот «Мерседеса» не будет оштрафован и сохранить вторую позицию на старте Гран-при Австрии.

Хэмилтон подозревался в превышении скорости под желтыми флагами в третьем сегменте квалификации и мог получить штраф.

Вынося свой вердикт стюарды заявили, что представленные видео доказательства свидетельствую о том, что в момент включения желтых флагов на приборной панели горел зеленый сигнал. Таким образом, два разных источника передавали пилоту противоречивую информацию. Приняв во внимание данное обстоятельство, стюарды приняли решение не наказывать Хэмилтона.

При этом стюарды также рассматривали и другой инцидент – в котором Хэмилтон выехал за пределы трассы в десятом повороте по ходу своей первой быстрой попытки. Стюарды посчитали, что в этом эпизоде пилот действительно нарушил правила и получил преимущество. В итоге время Хэмилтона на том круге было аннулировано, но британец все равно сохранил второе место в квалификации.

Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Австрии за превышение скорости под желтыми флагами

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