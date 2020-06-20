Криштиану Роналду: «Мне нужно было забить со штрафного, чтобы вернуть уверенность в себе»

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги матча 30-го тура Серии А с «Торино», в котором он забил со штрафного впервые в футболке туринцев.

«Мне правда нужно было забить со штрафного, чтобы отчасти вернуть уверенность в себе.

Мы знали, что это будет сложный матч, но мы усердно работали, победили и теперь оказываем давление на «Лацио». Сегодня мы достигли цели

Не имеет значения, кто забивает голы, пока команда побеждает. Мы все в хорошей форме и постараемся выиграть и у «Милана». Это тоже будет непростой матч», – сказал Роналду Sky Sport Italia.

Роналду первым за 59 лет забил 25 голов за «Ювентус» в Серии А за один сезон

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