Сетьен о Гризманне: «Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Антуан важен для «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» высказался о ситуации с форвардом .

В матче с «Атлетико» (2:2) француз появился на поле лишь на 90-й минуте.

«Я обменялся с ним парой слов. Он великолепный профессионал и выдающийся парень. Ситуация не повлияет на него, потому что он очень позитивен. Мы на 100% можем рассчитывать на него.

Гризманн – отличный игрок, он важен для команды. Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не своенравен, я учитываю иерархию, но в таком клубе, как , не все получают время», – сказал Сетьен.

Сетьен про Гризманна: «Не буду извиняться перед ним. Нелегко найти место, Суарес и Месси всегда должны быть на поле»

Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир»