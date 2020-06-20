Сетьен о Гризманне: «Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Антуан важен для «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о ситуации с форвардом Антуаном Гризманном.
В матче с «Атлетико» (2:2) француз появился на поле лишь на 90-й минуте.
«Я обменялся с ним парой слов. Он великолепный профессионал и выдающийся парень. Ситуация не повлияет на него, потому что он очень позитивен. Мы на 100% можем рассчитывать на него.
Гризманн – отличный игрок, он важен для команды. Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не своенравен, я учитываю иерархию, но в таком клубе, как «Барселона», не все получают время», – сказал Сетьен.
Сетьен про Гризманна: «Не буду извиняться перед ним. Нелегко найти место, Суарес и Месси всегда должны быть на поле»
Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир»