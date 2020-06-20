«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3), дважды ведя в счете

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В 26-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).

Команда тренера Доменико Тедеско дважды вела в счете, но в итоге уступила. «Спартак» проиграл во втором матче подряд, до этого красно-белые уступили ЦСКА (0:2).

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире и обсудить его в нашем текстовом онлайне.

Чемпионат России

26-й тур

Спартак – Тамбов 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
4 июля, 18.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36, пенальти Бакаев, 1:1 – 60 Чуперка, 2:1 – 64 Ларссон, 2:2 – 73 Грицаенко, 2:3 – 82, пенальти Обухов.
СпартакМаксименко, Маслов, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров (Тил, 65), Крал, Бакаев (Мирзов, 83), Жиго, Ларссон (Понсе, 65), Соболев.
ТамбовШелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Килин (Мамтов, 90), Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Саламатов, 90), Федчук (Кабахидзе, 63).
Предупреждения:
Умяров (26), Таказов (34), Шелия (34), Чуперка (46), Джикия (53), Жиго (81), Рассказов (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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