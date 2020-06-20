«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3), дважды ведя в счете

В 26-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).

Команда тренера Доменико Тедеско дважды вела в счете, но в итоге уступила. «Спартак» проиграл во втором матче подряд, до этого красно-белые уступили ЦСКА (0:2).

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире и обсудить его в нашем текстовом онлайне.

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ