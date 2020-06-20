«Спартак» дома проиграл «Тамбову» (2:3), дважды ведя в счете

В 26-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Тамбову» (2:3).
Команда тренера Доменико Тедеско дважды вела в счете, но в итоге уступила. «Спартак» проиграл во втором матче подряд, до этого красно-белые уступили ЦСКА (0:2).
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире и обсудить его в нашем текстовом онлайне.
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30, «Открытие Арена»
- Голы:
- 1:0 – 36, пенальти Бакаев, 1:1 – 60 Чуперка, 2:1 – 64 Ларссон, 2:2 – 73 Грицаенко, 2:3 – 82, пенальти Обухов.
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Спартак –
Максименко, Маслов, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров (Тил, 65), Крал, Бакаев (Мирзов, 83), Жиго, Ларссон (Понсе, 65), Соболев.
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Тамбов –
Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Килин (Мамтов, 90), Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Саламатов, 90), Федчук (Кабахидзе, 63).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.