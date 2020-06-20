Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль забили 55 голов за сезон и превзошли Мане, Салаха и Фирмино (51 мяч)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Борнмут» (5:2, второй тайм) в матче 33-го тура АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

По ходу встречи за «МЮ» по разу отметились нападающий Маркус Рэшфорд и полузащитник Антони Марсьяль, а форвард Мэйсон Гринвуд оформил дубль.

Суммарное число голов, забитых этими тремя футболистами в нынешнем сезоне во всех турнирах, достигло пятидесяти пяти.

Таким образом, трио «МЮ» обогнало по этому показателю игроков «Ливерпуля» Садьо Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино – они втроем забили в этом сезоне 51 гол.

Примечательно, что непосредственно в АПЛ больше забили именно мерсисайдцы – 40 мячей против 38 у манкунианцев.

Рэшфорд – первый за 8 лет английский игрок «МЮ» с 20+ голами в одном сезоне 

Марсьяль впервые в карьере забил 20 голов за сезон

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