Японский журнал Ellе включил Тутберидзе в топ самых токсичных тренеров в мире

Японский журнал Ellе включил в топ самых токсичных тренеров в мире.

В тексте оригинала использован иероглиф 毒, который переводится как «ядовитый» или «токсичный».

«Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе давно критикуют за то, что ее воспитанницы берут медали в раннем возрасте, еще до возрастного изменения тела, а потом пропадают. Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру.

Олимпийская чемпионка ушла из спорта в 19 лет, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева переехала в Канаду, за что в России ее назвали «предательницей», – говорится в статье.

Также в топ попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве; французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые обвиняются в изнасиловании учениц.