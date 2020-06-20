У «Спартака» 12 поражений в этом сезоне чемпионата России. Больше было только в 2003-м

уступил (2:3) на своем поле в 26-м туре чемпионата России.

Красно-белые проиграли 12-й матч в сезоне . Больше поражений за сезон в чемпионате у «Спартака» было только в 2003 году. Тогда команда уступила 14 раз и заняла 10-е место.

Также «Спартак» установил антирекорд по количеству домашних поражений за сезон (7). До этого худшим результатом были 6 поражений при Невио Скале и Александре Старкове в 2004-м.

Кроме того, 32 очка после 26 туров, как сейчас, было в 2003 году, после этого «Спартак» все время набирал больше, минимум 35 – в 2004 году.

Напомним, в этом сезоне «Спартак» тренировали Олег Кононов и Доменико Тедеско.