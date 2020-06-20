Алексей Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте матча с «Сочи»

дома сыграл вничью с (0:0) в 26-м туре чемпионата России.

Дополнительное время игры получилось насыщенным. На 92-й минуте нападающий «Локо» Тимур Сулейманов забил гол, но арбитр отменил его из-за офсайда после того, как воспользовался системой видеопомощи арбитрам (ВАР).

Через некоторое время в последней атаке «Локомотива» навесил на , поляк упал в штрафной в борьбе с Ибрагимом Цаллаговым. После ВАР Матюнин назначил пенальти, который на 98-й минуте не реализовал , попав в штангу.

Поскольку «Локо» потерял очки, победа «Зенита» над «Краснодаром» в воскресенье досрочно принесет команде Сергея Семака чемпионский титул.