Алексей Миранчук признан лучшим игроком РПЛ в июне

объявила о результатах голосования за звание лучшего игрока июня в чемпионате России.

Победителем стал полузащитник . Футболист забил все 4 гола команды в трех матчах.

На награду претендовали также Артем Дзюба («Зенит», 2 гола и один ассист в 3 матчах), Евгений Луценко («Арсенал», 3 гола в 3 матчах), Максим Глушенков («Крылья Советов», 2 гола и один ассист в 3 матчах), Александр Беленов («Уфа», 2 сухих матча из трех).

За Миранчука единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты «Матч Премьер».