ЦСКА разгромил «Ахмат» (4:0) и догнал «Ростов» в таблице

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В 26-м туре РПЛ ЦСКА одержал гостевую победу над «Ахматом» (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы, набрав 6 очков в двух последних матчах, догнали идущий четвертым в таблице «Ростов», но уступают по результатам личных встреч.

Чемпионат России

26-й тур

Ахмат – ЦСКА 0:4 (0:0, 0:4)
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 61 Чалов, 0:2 – 62 Влашич, 0:3 – 65 Сигурдссон, 0:4 – 84, автогол Семенов.
АхматГородов, Семенов, Нижич, Ненахов, Анхель, Иванов (Митришев, 73), Гиголаев (Богосовац, 64), Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Роши, Понсе (Фелипе Визеу, 28).
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Кучаев, Сигурдссон (Васин, 70), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80).
Предупреждения:
Марадишвили (29), Щенников (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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