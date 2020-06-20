ЦСКА разгромил «Ахмат» (4:0) и догнал «Ростов» в таблице

В 26-м туре РПЛ ЦСКА одержал гостевую победу над «Ахматом» (4:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы, набрав 6 очков в двух последних матчах, догнали идущий четвертым в таблице «Ростов», но уступают по результатам личных встреч.

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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