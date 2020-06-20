ЦСКА разгромил «Ахмат» (4:0) и догнал «Ростов» в таблице

В 26-м туре РПЛ ЦСКА одержал гостевую победу над «Ахматом» (4:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Армейцы, набрав 6 очков в двух последних матчах, догнали идущий четвертым в таблице «Ростов», но уступают по результатам личных встреч.
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 20.30, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 61 Чалов, 0:2 – 62 Влашич, 0:3 – 65 Сигурдссон, 0:4 – 84, автогол Семенов.
-
Ахмат –
Городов, Семенов, Нижич, Ненахов, Анхель, Иванов (Митришев, 73), Гиголаев (Богосовац, 64), Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Роши, Понсе (Фелипе Визеу, 28).
-
ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Кучаев, Сигурдссон (Васин, 70), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80).
- Предупреждения:
- Марадишвили (29), Щенников (73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.