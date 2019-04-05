Любой игрок НХЛ сможет отказаться от участия в плей-офф без денежных штрафов (Sportsnet)

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о параметрах соглашения между и Ассоциацией игроков по поводу возобновления сезона.

Он был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в начале августа начнется розыгрыш плей-офф с участием 24 команд.

Один из главных моментов – любой игрок сможет отказаться от участия в оставшейся части сезона-2019/20 без каких-либо денежных штрафов.

Перед каждым посещением принимающего города будет проведено предварительное тестирование. На последней неделе перед прибытием всем игрокам будет предложено как можно больше времени проводить дома (не считая тренировок).

После этого тестирование будет проводиться ежедневно, у каждой команды оно будет проходить в определенное время в зависимости от их графика.

Ношение масок будет обязательным за пределами льда. Будут предприняты меры социального дистанцирования, включая ограничения на количество людей, разрешенных в лобби и на лифтах. Кроме того, каждый игрок будет жить в своей комнате.

Также будут разработаны специальные правила на тот случай, если кто-то должен будет экстренно уехать из принимающего города.

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