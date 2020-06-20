Александр Соболев: «Я забил чистый гол»

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Тамбова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
«Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч.
ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол.
Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали», – сказал Соболев.
Напомним, на 79-й минуте арбитр Владимир Москалев не засчитал гол, забитый Соболевым, указав, что нападающий толкнул защитника «Тамбова» в спину, когда вел борьбу в воздухе.