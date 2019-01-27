Роднина об отце Хабиба: «Его смерть будет для многих уроком. Если сказали сидеть дома – цивилизованный человек должен следовать требованиям»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я представитель классических видов спорта, и драки – это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях.

Единоборства – это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо – только что нравится, а что нет.

Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома – то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям.

Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», – сказала Роднина.