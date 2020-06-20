«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар» в воскресенье

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже по итогам 26-го тура.

У петербургского клуба появилась такая возможность после того, как «Локомотив» потерял очки в игре с «Сочи» (0:0).

«Зениту» завтра, 5 июля, нужно обыгрывать «Краснодар». Команда тренера Сергея Семака досрочно станет чемпионом, если выиграет. 

Второе место сейчас занимает «Локомотив» (49 очков в 26 играх), третьим идет «Краснодар» (45 очков в 24 играх).

Отметим, что в игре с «Сочи» «Локомотив» мог в концовке вырвать победу, но в добавленное время Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

«Зенит» может стать чемпионом уже завтра. Еще никто не брал золото так рано

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