Арбитр Федотов: «Выдуманный пенальти для «Спартака». Полный бред»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, реализованном хавбеком в матче 26-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:2, второй тайм).

На 34-й минуте главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Тамбова» после того, как защитник сфолил на форварде москвичей .

«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» – полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идет в защитника.

Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там желтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.

Что касается момента с падением Соболева [на 44-й минуте], он еще должен быть рад, что ему желтую за симуляцию не показали», — сказал Федотов.

Спартак – Тамбов. 1:0. Зелимхан Бакаев (пенальти), Тинькофф РПЛ, 26 тур 04.07.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST

«Спартак» прервал серию из 226 минут без голов, забив пенальти. У него 27 мячей за 25 игр РПЛ