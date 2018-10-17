Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля от последствий коронавируса.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», – сказали в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

Тренера похоронили в селе Кироваул.

Для соболезнований семье Нурмагомедовых в Кироваул также приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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